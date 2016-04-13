В Испании задержан подозреваемый по делу о нападениях в Париже

Согласно сообщению испанской полиции, 27-летний Антуан Деневи - выходец из французского региона Па-де-Кале - был задержан во вторник в районе испанского города Малага по запросу французских властей, передает Би-би-си.

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Прокуратура Испании заявила, что готова выдать подозреваемого Франции, если будет подтверждено, что в отношении него не проводится расследования на территории Испании.

В январе 2015 года вооруженный автоматом Амеди Кулибали захватил около 20 заложников в магазине кошерных продуктов на востоке Парижа. В ходе штурма от его рук погибли четверо заложников, сам нападавший был застрелен полицейскими.

32-летний Кулибали был одним из участников серии нападений в Париже, начавшейся с расстрела редакции сатирического журнала Charlie Hebdo 7 января, в результате которого погибли 17 человек.