Путин поспорил со своим замом про "Одесса-Броды" - аверс или реверс

Председатель правительства России Владимир ПУТИН уверен, что нефтепровод «Одесса – Броды» будет работать в аверсном режиме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Правительства России, такое мнение В.ПУТИН высказал сегодня на заседании Президиума правительства России в ответ на заявление вице-премьер-министра России Игоря СЕЧИНА о том, что российские нефтетрейдеры озабочены намерениями Украины осуществить в 2008 году прокачку нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» в реверсном направлении.

«Намерение украинской стороны осуществить прокачку нефти в текущем году в реверсном режиме по нефтепроводу «Одесса-Броды» вызывает озабоченность у российских компаний - поставщиков нефти на рынок Центральной Восточной Европы и заставляет искать более стабильные варианты поставки нефти», – сказал И.СЕЧИН.

«Это будет уже не реверсный, а аверсный режим», - заявил В.ПУТИН в ответ своему заместителю.

И.СЕЧИН добавил, что в связи с намерением украинской стороны использовать нефтепровод «Одесса-Броды» в реверсном направлении российские компании вынуждены искать другие маршруты поставок нефти в Европу. «В, частностинаши компании более активно прорабатывают маршруты через Новороссийск и Приморск, которые позволят обеспечить более стабильную работу и эффективность поставок», – уточнил он.

Президиум правительства России на сегодняшнем заседании обсуждал вопрос о поставках российских энергоресурсов в связи с проблемами поставки нефти в Чехию.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом (№ 474/2008 от 22 мая) создал Межведомственную рабочую группу и поручил ей разработать и подать в недельный срок план мероприятий по переводу с 2008 года нефтепровода «Одесса-Броды» в режим работы по проектному направлению (из Одессы в Броды) с сохранением при этом уровня доходов от его использования.

22 января министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН поручил ОАО «Укртранснафта» срочно проанализировать предложения ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) на предмет заключения договоров по транспортировке нефти в "аверсном" режиме с использованием нефтепровода "Одесса-Броды".

В начале января руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обратилось с официальным письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегу ДУБИНЕ с просьбой принять решение об "аверсном" функционировании нефтепровода "Одесса-Броды" по маршруту из Одессы в Броды. В частности, руководители НПЗ отмечали, что получили коммерческие предложения о поставках легкой каспийской нефти для переработки на заводах общим объемом не менее 5 млн. тонн в год. При этом отмечено, что предприятия имеют технические возможности для приема и переработки этого объема нефти.

Вместе с тем, предприятия считают целесообразным рекомендовать ОАО "Укртранснафта" (оператор нефтетранспортной системы Украины) заключить соответствующие контракты о наполнении нефтепровода "Одесса-Броды" каспийской нефтью общим объемом не менее 5 млн. тонн в год и ее транспортировке в направлении Одесса-Броды для последующей переработки на двух западно-украинских предприятиях. В контрактах, в частности, НПЗ предлагают предусмотреть безусловную оплату услуг в интересах ОАО "Укртранснафта” по принципу "качай или плати".

В свою очередь, премьер-министр Украины Ю. ТИМОШЕНКО 17 июля заявила, что вариант аверсного использования «Одесса-Броды», который обсуждается сейчас Секретариатом Президента, является коррупционной схемой наподобие «РосУкрЭнерго».

«К сожалению, все, что вокруг «Одесса-Броды» происходит - это «РосУкрЭнерго»-3», - сказала премьер, отметив, что «РосУкрЭнерго»-1 это непосредственно создание компании и ее работа по поставке газа в Украину, а «РосУкрЭнерго»-2 - это попытка фактически «сдать» шельф Черного моря.

«Дело в том, что там составляются соглашения с оффшорными компаниями. Ничего общего те соглашения, которые предлагается подписать, не имеют с международными проектами. Это очередная сделка, которая совершается в Секретариате Президента», - подчеркнула она.