В России в военном госпитале трое психбольных убили двух медсестер и сбежали

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, командование округа совместно с правоохранительными органами организовало поиск подозреваемых.

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"Пропали трое военнослужащих, находившихся на лечении. Один из них - курсант Военно-космической академии", - отмечает агентство.