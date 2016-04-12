Израиль признался в нанесении авиаударов по территории Сирии

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как сказал Нетаньяху, удары наносились по транспортным колоннам, перевозящим оружие для радикальной шиитской группировки "Хезболла", которая в 2013 году пообещало оказывать поддержку силам президента Сирии Башара Асада.

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"Мы действуем, когда должны действовать. Мы действуем и здесь, по другую сторону границы. Мы провели десятки ударов с целью предотвратить получение "Хезболлой" оружия, которое могло бы изменить баланс сил", - заявил Нетаньяху, находясь на военной базе на Голанских высотах.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Израиль наносит авиаудары в Сирии с 2013 года.

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