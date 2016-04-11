В Дубае хотят построить самое высокое здание

Ожидается, что башня "Кингдом-Тауэр" или "Бурдж аль Мамляка", ранее именовавшаяся "Майл-Хай-Тауэр", а ныне переименованная в "Джидда-Тауэр", превысит в высоту один километр и поставит новый рекорд для высотных зданий мира, оставив позади небоскрёб "Бурдж-Халифа" в Дубае, передает Русская служба Би-Би-Си.

Представитель строительной компании Emaar Properties не сказал, какой высоты будет новое здание, сообщив лишь, что оно будет немного выше, чем "Бурдж Халифа".

Читайте такжеВ ОАЭ загорелся жилой небоскреб (видео)

Дизайнером проекта выступит испанский архитектор и скульптор Сантьяго Калатрава Вальс.

В башне, закрепленной с помощью тросов, будут располагаться рестораны, гостиница и смотровая площадка.

Стоимость проекта - 1 млрд долларов. Завершить строительство нового небоскреба планируется к 2020 году, ко времени проведения в Дубае Всемирной выставки Дубай-Экспо.

Тогда же, в 2020 году будет, как ожидается, достроена башня в Джидде.