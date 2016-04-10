Число погибших во время пожара в храме в Индии возросло до 110 человек

Число погибших в результате пожара в храме в штате Керала на юго-западе Индии возросло до 110.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IANS, ранее сообщалось о 106 погибших и порядка 350 раненых.Многие раненые находятся в критическом состоянии.

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Как отмечает издание, пожар произошел в тот момент, когда один из фейерверков попала на крышу склада, где хранились другие хлопушки. Это вызвало взрыв и обрушение самого здания, а также несколько близлежащих построек.

В храме проходил религиозный фестиваль, сопровождавшийся фейерверками.