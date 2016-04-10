В индийском храме из-за фейерверков вспыхнул пожар: 77 человек погибли, более 200 ранены (видео)

Об этом сообщает газета The Indian Express.

Как сообщает полиция, пожар в храме мог произойти из-за фейерверков, которые использовались во время ритуальных торжеств.

В результате пожара погибли по меньшей мере 77 человека, более 200 получили ранения различной степени тяжести.

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Все пострадавшие были срочно доставлены в местную городскую больницу.

Отмечается, что до начала торжеств полиция призывала руководителей храма минимизировать количество фейерверков.