В индийском храме из-за фейерверков вспыхнул пожар: 77 человек погибли, более 200 ранены (видео)
05:10, 10 апреля 2016Мир
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В индийском храме города Коллам произошел крупный пожар.
Все пострадавшие были срочно доставлены в больницу / twitter.com/ANI_news
Об этом сообщает газета The Indian Express.
Как сообщает полиция, пожар в храме мог произойти из-за фейерверков, которые использовались во время ритуальных торжеств.
В результате пожара погибли по меньшей мере 77 человека, более 200 получили ранения различной степени тяжести.
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Все пострадавшие были срочно доставлены в местную городскую больницу.
Отмечается, что до начала торжеств полиция призывала руководителей храма минимизировать количество фейерверков.
WATCH: Moment when fire broke at Puttingal temple fire in Kollam (Kerala) due to fireworks display, 75 dead.https://t.co/xXtBnZkgWX— ANI (@ANI_news) 10 апреля 2016 г.
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