В индийском храме из-за фейерверков вспыхнул пожар: 77 человек погибли, более 200 ранены (видео)

05:10, 10 апреля 2016
Мир
1658 2

В индийском храме города Коллам произошел крупный пожар. 

Все пострадавшие были срочно доставлены в больницу / twitter.com/ANI_news

Об этом сообщает газета The Indian Express.

Как сообщает полиция, пожар в храме мог произойти из-за фейерверков, которые использовались во время ритуальных торжеств.

В результате пожара погибли по меньшей мере 77 человека, более 200 получили ранения различной степени тяжести.

Читайте такжеВ Измаиле горела городская больница

Все пострадавшие были срочно доставлены в местную городскую больницу.

Отмечается, что до начала торжеств полиция призывала руководителей храма минимизировать количество фейерверков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter