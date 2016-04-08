Жириновский сравнил Меркель с Гитлером, которые сто лет "отрывали Украину от России"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе парламентских слушаний в Госдуме РФ.

«Европе нужен был простор. Гитлер это нагло сформулировал как расширение жизненного пространства. Он был откровенен, европейцы это камуфлируют – давайте взаимодействовать, давайте права человека... Он нагло говорил, поскольку человек необразованный, знания ефрейтора, какие могут быть знания у людей после химической атаки – он прошел войну, контужен», - сказал Жириновский.

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«Им нужен простор – у него не получилось, а у Меркель получилось. Какая разница – немцы своего добились. Когда нельзя взаимодействовать с Россией, чтобы ее всю втянуть на вторые, третьи роли, тогда можно оторвать. Вот они 100 лет потратили с 1914 года, и в 2014 году оторвали Украину. И это наша ошибка во внешней политике», - заявил он.