Жириновский о терактах в Европе: "пусть они подыхают"

Заместитель главы Госдумы РФ, глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия" заявил, что РФ выгодны теракты в Европе. Видео отрывка передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" опубликовало беларусское подразделение "Радио Свобода".

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"Россия – не Европа. Сейчас теракты идут в Европе. И будут идти по всей. И нам это выгодно. Пусть они подыхают и погибают", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак предположил, что за взрывами 22 марта в Брюсселе могут стоят спецслужбы Российской Федерации, и это является элементом гибридной войны, которую развязывает Россия.

В ответ на это со стороны российских чиновников посыпались откровенные оскорбления. В частности, премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook обозвал Грицака "придурком". А руководитель администрации российского президента Сергей Иванов назвал главу СБУ "дегенератом". Также прокомментировала предположение председателя СБУ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав Грицака "извергом". А представитель СК РФ Владимир Маркин назвал позицию руководителя СБУ "безумной и глупой".

Напомним, 22 марта в Брюсселе состоялась серия терактов. Федеральный прокурор Бельгии Фредерик ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.