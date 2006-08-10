Задержанные в Великобритании террористы планировали собрать бомбы на борту самолетов, сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне глава министерства внутренней безопасности США Майкл Чертофф.

"Они (террористы) собирались пронести на борт самолетов компоненты, которые по отдельности не опасны, но при смешении из них можно собрать взрывное устройство. Это был очень умный и сложный план", - сказал Чертофф.

По его словам, в эту террористическую операцию было вовлечено очень много лиц из разных стран. "Это один из самых сложных террористических планов за последнее время", - сказал Чертофф.

Напомним, что в Великобритании полиция арестовала не менее 25 пакистанцев по подозрению в подготовке взрывов 12 пассажирских самолетов в Англии и США.

РИА "Новости"