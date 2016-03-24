Ученые сообщили о похищении черепа Шекспира из его могилы
09:53, 24 марта 2016Наука и IT
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Череп Уильяма Шекспира, по всей видимости, был украден из его могилы.
Исследователи использовали георадарное сканирование для осмотра могилы / Фото: luganews.com
Об этом свидетельствуют данные высокотехнологичного исследования захоронения, сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си.
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Это открытие может говорить в пользу версии, появившейся в 1879 году и позже объявленной вымыслом, согласно которой охотники за трофеями выкопали череп поэта из неглубокой могилы в 1794 году, отмечает телеканал.
Исследователи использовали георадарное сканирование для осмотра могилы в церкви Святой Троицы в Стратфорде, которое позволило увидеть происходящее под землей, не нарушая целостность захоронения.
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