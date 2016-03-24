Ученые сообщили о похищении черепа Шекспира из его могилы

Об этом свидетельствуют данные высокотехнологичного исследования захоронения, сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си.

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Это открытие может говорить в пользу версии, появившейся в 1879 году и позже объявленной вымыслом, согласно которой охотники за трофеями выкопали череп поэта из неглубокой могилы в 1794 году, отмечает телеканал.

Исследователи использовали георадарное сканирование для осмотра могилы в церкви Святой Троицы в Стратфорде, которое позволило увидеть происходящее под землей, не нарушая целостность захоронения.