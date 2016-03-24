Ученые сообщили о похищении черепа Шекспира из его могилы

09:53, 24 марта 2016
Наука и IT
1409 0

Череп Уильяма Шекспира, по всей видимости, был украден из его могилы.

Книга Шекспира / Фото: luganews.com

Об этом свидетельствуют данные высокотехнологичного исследования захоронения, сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си.

Читайте такжеАрхеологи обнаружили пивоварню Шекспира - The Telegraph

Это открытие может говорить в пользу версии, появившейся в 1879 году и позже объявленной вымыслом, согласно которой охотники за трофеями выкопали череп поэта из неглубокой могилы в 1794 году, отмечает телеканал.

Исследователи использовали георадарное сканирование для осмотра могилы в церкви Святой Троицы в Стратфорде, которое позволило увидеть происходящее под землей, не нарушая целостность захоронения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter