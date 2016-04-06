Теракты в Брюсселе - инсценировка, а украинцы - каннибалы: в ЕС рассказали о новых "перлах" кремлевской пропаганды

Об этом говорится в очередном обзоре DisinfoReview, подготовленном в офисе верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерики Могерини, в котором опровергаются мифы российской пропаганды, передает "Европейская правда".

Так, в обзоре говорится о том, что "в терактах виновата Ангела Меркель". Ведь "она пригласила беженцев в Европу" и провела переговоры с президентом Эрдоганом, который "якобы основал ИГИЛ".

Во многих европейских СМИ было распространено фото, на котором Меркель якобы фотографируется с одним из брюссельских террористов.

Кроме того, по словам пропагандиста Дмитрия Киселева, атаки стали расплатой за европейскую спесь, ведь ЕС отказался от борьбы с терроризмом вместе с Россией.

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"В день нападения прокремлевские СМИ пытались убедить своих читателей, что Россия предупреждала о террористах-смертниках, которые совершили теракты", – говорится в сообщении.

Также российские пропагандисты не постеснялись сказать, что никаких терактов вообще не было – это все было инсценировкой. При этом обвиняли прокремлевские СМИ как "безымянную элиту", так ЦРУ и Моссад.

Впрочем, по показателю количества сообщений, Украина остается самой популярной темой дезинформации Кремля.

Традиционно в пророссийских СМИ распространяется информация о том, что в Украине произошел "нацистский переворот при поддержке США/НАТО/Запада". Такие темы подкрепляются тезисами о том, что "Украина это не государство, а украинцы – это не народ". На одном из видео описываются каннибальские ритуалы в украинском обществе.

Также один из чешских прокремлевских ресурсов распространил информацию о том, что Надежда Савченко "собиралась торговать органами пленных".

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Про Крым кремлевские пропагандисты продолжают повторять, что "вмешательство России позволило предотвратить большую войну", или что "Россия спасла от геноцида русских жителей Крыма".

В то же время телеведущий Владимир Соловьев и один из его гостей пытались утверждать, что присоединение Крыма не может быть нарушением международного права.

Также прокремлевские СМИ защищали сербского военного преступника Радована Караджича. Судебный процесс над ним был провозглашен незаконным и несправедливым в день, когда ему был оглашен приговор.