В Москве загорелось здание Минобороны РФ (фото, видео)
12:13, 03 апреля 2016Мир
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В Москве произошел пожар в здании Министерства обороны России.
В здании Минобороны РФ произошел пожар / twitter@vorliamov
Около 50 человек эвакуировано из здания, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
По его словам, 40 человек покинули здание самостоятельно, еще семерых удалось спасти.
По предварительной информации, площадь пожара составляет 50 квадратных метров, его очаг находится на третьем этаже восьмиэтажного здания.
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Пожару присвоили второй ранг сложности, позже его повысили до третьего. По данным источника издания, есть угроза распространения огня.
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