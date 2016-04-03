В Москве загорелось здание Минобороны РФ (фото, видео)

Около 50 человек эвакуировано из здания, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

По его словам, 40 человек покинули здание самостоятельно, еще семерых удалось спасти.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 50 квадратных метров, его очаг находится на третьем этаже восьмиэтажного здания.

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Пожару присвоили второй ранг сложности, позже его повысили до третьего. По данным источника издания, есть угроза распространения огня.