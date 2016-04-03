Конфликт в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан заявляют о возобновлении обстрелов, США не видят военного решения

Об этом сообщил руководитель пресс-службы азербайджанского министерства Вагиф Дяргахлы, передает РИА Новости.

"Ситуация продолжает оставаться напряженной. Потерь у азербайджанской стороны ночью не было… Расположенные вдоль линии фронта азербайджанские села были подвержены обстрелу. Погибших нет", — сообщил он.

В то же время, министерство обороны Армении сообщило, что с утра азербайджанская сторона возобновила артиллерийский обстрел, передает ТАСС.

Читайте такжеАзербайджан заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе стабилизировалась

В свою очередь государственный секретарь США Джон Керри заявил, что военного решения конфликта в Нагорном Карабахе не существует, передает Радио Свобода. "Мы призываем стороны проявлять сдержанность, избегать дальнейшей эскалации и строго соблюдать соглашение о прекращении огня", - сказал он.

Керри добавил, что "нестабильная ситуация в регионе показывает, почему стороны должны немедленно вступить в переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ по всеобъемлющего урегулирования конфликта".

Как сообщалось, ситуация в регионе резко обострилась в ночь на 2 апреля.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Арменииобстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и другую крупнокалиберное оружие. По данным азербайджанского ведомства, обстрел также велся по ряду жилых кварталов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, поэтому было решено применить меры.

Читайте такжеВ ОБСЕ призывают стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую армию в наступлении по использованию артиллерии, бронетехники и авиации. Армянская сторона сообщает, что ракетный обстрел со стороны Азербайджана велся не только по оборонительным позициям военных, но и по населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди военных и гражданских с обеих сторон.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан потерял контроль над территорией и гибели около 30 тысяч человек.