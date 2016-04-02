Сирийские власти обнаружили в Пальмире массовое захоронение жертв ИГ

Представитель военных сообщил в частности, что в захоронении обнаружено около 40 тел: это убитые военнослужащие и проправительственные ополченцы. Также обнаружены тела нескольких гражданских лиц и троих детей, передает Русская служба ВВС.

В заявлении подчеркивается, что все они были застрелены или обезглавлены.

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Древний сирийский город Пальмира на этой неделе был полностью освобожден от боевиков экстремистской организации "Исламское государство".

ИГ захватил город в середине мая прошлого года. Известно, что после взятия города джихадисты устроили показательную расправу над военнослужащими сирийской армии, а также демонстративно убили главного смотрителя древнего архитектурного комплекса.