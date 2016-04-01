"Полувоенная ситуация": У Ким Чен Ына заявили, что можно забыть о переговорах по ядерному разоружению КНДР

Об этом заявил Reuters посол Северной Кореи в ООН в Женеве Со Се Пьон, передает "Европейская правда".

"Если США продолжают свои действия, то мы должны принимать ответные меры. Таким образом, мы должны развиваться, делать больше для сдерживания, ядерного сдерживания", - сказал он.

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При этом он отверг любые попытки давить на Северную Корею в вопросе ядерных испытаний.

"У нас свой путь. Мы не поддерживаем диалог и не проводим дискуссии по этому вопросу", - отметил посол.

В начале марта Совет безопасности ООН единогласно приняла резолюцию, которой ввела санкции против КНДР после ядерных испытаний в январе и запуска баллистической ракеты в феврале.

"Мы против этой резолюции, потому что она несправедлива. Теперь действительно речь идет о состоянии войны. Мы заняты тем, что пытаемся справиться с этим полувоенным статусом на полуострове", - заявил Со Се Пьон.

Когда посла спросили о перспективах возобновления переговоров по ядерной программе, он заявил: "О денуклеаризации полуострова можно забыть".

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Как сообщал УНИАН, 18 марта КНДР, нарушая многочисленные резолюции ООН, запустила две баллистические ракеты средней или малой дальности. Одна упала в море, другая, по предварительным данным, взорвалась в воздухе. Также сообщалось о запусках ракет 21 и 29 марта. Чрезвычайно жесткая резолюция 2270, принятая Совбезом ООН, пока не смогла изменить поведение Пхеньяна. Эксперты полагают, что задача лидера КНДР Ким Чон Ына - принудить оппонентов к переговорам, на которых страна уже неоднократно добивалась преференций. Пока, впрочем, ему удается добиться только новых санкций.