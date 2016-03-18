КНДР запустила баллистическую ракету
01:53, 18 марта 2016Мир
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Северная Корея в пятницу, 18 марта, запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.
REUTERS
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на «Енхап».
Баллистический снаряд пролетел около 800 километров над Северной Кореей, прежде чем упал в воду у восточного побережья страны.
По данным южнокорейских военных, ракета была выпущена около 05:55 по местному времени из западной части Сук Чун. Предположительно это была ракета типа «Нодон».
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Ранее УНИАН сообщал, что 10 марта Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности.
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