КНДР запустила баллистическую ракету

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на «Енхап».

Баллистический снаряд пролетел около 800 километров над Северной Кореей, прежде чем упал в воду у восточного побережья страны.

По данным южнокорейских военных, ракета была выпущена около 05:55 по местному времени из западной части Сук Чун. Предположительно это была ракета типа «Нодон».

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Ранее УНИАН сообщал, что 10 марта Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности.