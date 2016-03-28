КНДР заявила о готовности нанести превентивный ядерный удар
КНДР перевела свою армию в состояние готовности нанести превентивный ядерный удар в ответ на враждебные действия со стороны США.
Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Су Ён в интервью ТАСС.
"В ответ на бешеную истерию США по развязыванию ядерной войны мы полностью перевели форму военного реагирования нашей армии на форму нанесения превентивного удара и решительно заявляем о готовности нанести превентивный ядерный удар", - говорится в письменных ответах министра.
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"Одним словом, Корейский полуостров стоит перед дилеммой – термоядерная война или мир", - сообщил министр.
Как сообщал УНИАН, Северная Корея выпустила пропагандистский видеоролик, в котором изображается ядерный удар по Вашингтону с предупреждением "американским империалистам" не провоцировать КНДР.