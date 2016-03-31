ЕС расширил санкции в отношении КНДР
23:51, 31 марта 2016Мир
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Совет ЕС расширил санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой 2 марта 2016 года.
REUTERS
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Ограничительные меры включают в себя, в том числе, запрет на экспорт и импорт любых предметов (кроме пищевых продуктов и медикаментов), которые могут внести вклад в развитие возможностей вооруженных сил КНДР", — говорится в тексте постановления.
В соответствии с документом, правовые акты об установлении новых санкций будут обнародованы в Официальном журнале ЕС 1 апреля.
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Ранее УНИАН сообщал, что президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против КНДР.
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