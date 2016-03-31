ЕС расширил санкции в отношении КНДР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ограничительные меры включают в себя, в том числе, запрет на экспорт и импорт любых предметов (кроме пищевых продуктов и медикаментов), которые могут внести вклад в развитие возможностей вооруженных сил КНДР", — говорится в тексте постановления.

В соответствии с документом, правовые акты об установлении новых санкций будут обнародованы в Официальном журнале ЕС 1 апреля.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против КНДР.