Нидерланды предупреждали Бельгию о смертниках за 6 дней до терактов

Об этом заявил министр безопасности и юстиции Нидерландов Ар ван дер Стер, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Deutsche Welle.

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По словам министра, голландские власти передали информацию от ФБР бельгийским коллегам за 6 дней до терактов. Ибрагим эль-Бакрауи находился в американском списке террористов с 25 сентября 2015 года.

В докладе ФБР содержались сообщения о криминальных связях Ибрагима эль-Бакрауи и его брата Халида и террористические подозрения относительно Халида".

"На следующий день вопрос обсуждался в ходе двусторонних контактов между голландской и бельгийской полицией. Обсуждались подозрения относительно радикальности обоих братьев", - сказал министр.

Ранее Турция обвинила спецслужбы Бельгии в игнорировании предупреждений о Халиде эль-Бакрауи. Турецкие власти задержали его в июне 2015 года по подозрению в попытке присоединиться к исламистам в Сирии и выслали в пункт выезда - Амстердам. Эта информация была передана бельгийской полиции, поскольку эль-Бакрауи был гражданином Бельгии.

Братья эль-Бакрауи и их сообщник Наджим Лаашрауи совершили теракты в аэропорту Брюсселя и на станции метро "Мальбек", рядом с которым расположены здания институтов ЕС. В результате терактов погибли 32 человека, еще 340 получили ранения.