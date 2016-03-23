Эрдоган: один из брюссельских террористов ранее был выслан из Турции

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Би-би-си. "Один из нападавших в Брюсселе был задержан в Газиантепе и впоследствии депортирован в Бельгию", - сказал турецкий президент журналистам в Анкаре.

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По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, передавая задержанного бельгийским властям, турецкие спецслужбы предупредили их о том, что это - боевик-джихадист, однако те проигнорировали предупреждение, так как не смогли подтвердить его связей с террористическими организациями.

По последним данным, в результате трех взрывов в Брюсселе 22 марта погибли более 30 человек, еще почти 300 получили ранения разной степени тяжести. Власти страны квалифицировали случившееся как теракт, в Бельгии объявлен трехдневный траур.

Как полагают бельгийские следователи, взрывное устройство в зале вылетабрюссельского аэропорта привел в действие 29-летний бельгийский гражданин Брахим Бакрауи.

Ответственность за взрыв на станции метро Маальбек ведомство возложило на его брата 27-летнего Халида Бакрауи. Личность третьего смертника, который взорвал бомбу в аэропорту вскоре после Брахима Бакрауи, пока не установлена.

Кроме того, полиции пока не удалось задержать предполагаемого сообщника братьев Бакрауи, который оставил в аэропорту сумку с еще одной бомбой и скрылся. Сообщалось, что его зовут Наджим Лаашрауи. Оставленную им бомбу удалось обезвредить.

Ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".