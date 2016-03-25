В Брюсселе задержали вероятного третьего террориста из аэропорта - СМИ

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Le Soir, которое владеет информацией из источников в правоохранительных органах. По данным издания, следователи полагают, что существует "большая вероятность", что задержанный человек, это тот самый человек в шляпе, которого сфотографировали в аэропорту вместе с двумя террористами, которые взорвали себя в аэропорту. Третий подозреваемый скрылся до взрывов.

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Задержанного допрашивают, он якобы отказывается сотрудничать. На данном этапе, ему не предъявляли никаких обвинений.

Прокурор также подтвердил, что вместе с Фейсалом были задержаны Халид А. и Мариам А.

Четвертый человек, Али Е. был задержан на улице Авеню дю Порт в Брюсселе. Двое других людей были арестованы, когда их автомобиль покидал Брюссель в направлении коммуны Джетт.

Ранее стали известны имена двух террористов, которые взорвали себя в аэропорту Брюсселя - это Наджим Лашрауи и Ибрагим аль-Бакрауи.