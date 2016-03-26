В Бельгии убили охранника АЭС и похитили его пропуск на станцию - СМИ

Об этом в субботу, 26 марта, рассказали источники в полиции, пишет Лента.ру со ссылкой на Derniere Heure.

Преступление произошло вечером в четверг, когда мужчина гулял со своей собакой. Инцидент прошел незамеченным в СМИ, но сейчас собеседник издания раскрыл информацию о том, что пропуск охранника, дающий доступ на АЭС, был похищен.

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Derniere Heure напоминает, что 24 марта телеканал RTBF сообщал об изъятии в течение последней недели пропусков на станцию у 11 работников АЭС. Это было сделано после ареста в Брюсселе Салаха Абдеслама, подозреваемого в совершении терактов в Париже в ноябре 2015-го, и двух взрывов в столице Бельгии, произошедших 22 марта. По данным газеты, станция была еще одной целью брюссельских террористов, однако действия полиции заставили боевиков изменить свои планы.

Однако, как сообщает ТАСС, прокуратура исключила террористический след в убийстве охранника АЭС.

"Террористический след в данном деле не рассматривается", - сообщили в прокуратуре, не дав дополнительных комментариев.

Напомним, 22 марта в Брюсселе произошла серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро.

Федеральный прокурор Бельгии Фредерик ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником.