Олланд сообщил об операции по ликвидации сети боевиков в Париже и Брюсселе
21:48, 25 марта 2016Мир
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Французский президент Франсуа Олланд сообщил, что террористическая сеть в Париже и Брюсселе в настоящее время уничтожается.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на радиостанцию Europe 1.
Об президент рассказал в начале встречи с экс-президентом Израиля Шимоном Пересом.
Олланд подчеркнул, что у властей есть данные о других сетях и ячейках боевиков, и угроза пока еще существует.
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Ранее стало известно, что Интерпол помогает властям Бельгии в расследовании терактов в Брюсселе.
22 марта в Брюсселе произошло три взрыва - два в аэропорту и один в метро. Более 30 человек погибли, более 300 получили ранения. Предыдущая атака террористов в Европе произошла 13 ноября
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