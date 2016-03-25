Олланд сообщил об операции по ликвидации сети боевиков в Париже и Брюсселе

Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

Об президент рассказал в начале встречи с экс-президентом Израиля Шимоном Пересом.

Олланд подчеркнул, что у властей есть данные о других сетях и ячейках боевиков, и угроза пока еще существует.

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Ранее стало известно, что Интерпол помогает властям Бельгии в расследовании терактов в Брюсселе.

22 марта в Брюсселе произошло три взрыва - два в аэропорту и один в метро. Более 30 человек погибли, более 300 получили ранения. Предыдущая атака террористов в Европе произошла 13 ноября