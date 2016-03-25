РФ хочет создать базу на спорных Курилах, мощность которой будет зависеть от "качества отношений" с Японией

Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, передает пресс-служба Минобороны РФ.

"В апреле моряки Тихоокеанского флота отправятся в трехмесячный экспедиционный поход на острова Большой Курильской гряды. Основная цель - изучить возможности перспективного базирования сил Тихоокеанского флота", - сказал Шойгу.

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В свою очередь глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что количество кораблей Тихоокеанского военного флота, которые могут быть размещены на Курилах, будет зависеть от качества отношений с Японией и другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, передает РИА Новости.

При этом он призвал Японию не рассматривать возможное базирование российских военных кораблей на Курилах как угрозу. "Когда мы говорим о базировании, мы не имеем в виду, что туда будет переведён весь Тихоокеанский военный флот РФ", - подчеркнул Озеров.

Как сообщал УНИАН, РФ хочет разместить на Курилах ракетные комплексы и беспилотники.

Справка. Курильские острова, которые в Японии называют Северной территорией, были оккупированы армией СССР еще во времена Второй мировой войны. Фактически Кремль и Токио так и не подписали мирное соглашение еще с тех времен. Поэтому японская сторона годами пытается добиться подписания мира и обсуждения с Москвой возвращения этих территорий.