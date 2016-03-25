РФ хочет создать базу на спорных Курилах, мощность которой будет зависеть от "качества отношений" с Японией
Моряки Тихоокеанского флота РФ во время трехмесячной экспедиции на острова Большой Курильской гряды изучат возможность размещения там военно-морских баз.
Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, передает пресс-служба Минобороны РФ.
"В апреле моряки Тихоокеанского флота отправятся в трехмесячный экспедиционный поход на острова Большой Курильской гряды. Основная цель - изучить возможности перспективного базирования сил Тихоокеанского флота", - сказал Шойгу.
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В свою очередь глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что количество кораблей Тихоокеанского военного флота, которые могут быть размещены на Курилах, будет зависеть от качества отношений с Японией и другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, передает РИА Новости.
При этом он призвал Японию не рассматривать возможное базирование российских военных кораблей на Курилах как угрозу. "Когда мы говорим о базировании, мы не имеем в виду, что туда будет переведён весь Тихоокеанский военный флот РФ", - подчеркнул Озеров.