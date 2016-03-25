РФ хочет разместить на Курилах ракетные комплексы и беспилотники

Минобороны РФ намерено перевооружить воинские части на Курильских островах. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Читайте такжеStratfor: Россия стремится сохранить присутствие в Сирии

По словам Шойгу, сейчас планируется сделать акцент "на развитии военной инфраструктуры в Арктической и Курильской островной зонах, а также реконструкцию повседневного пункта управления Восточного военного округа".

Он добавил, что "в данный момент ведётся активная работа по обустройству арктических подразделений".

В навигацию 2015 года на остров Врангеля и мыс Шмидта доставлено более 9,5 тысяч тонн строительных материалов и оборудования.

Также проводится плановое перевооружение соединений и воинских частей на Курильских островах.

"Уже в текущем году здесь будут размещены береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", беспилотные летательные аппараты нового поколения "Элерон-3", - добавили в ведомстве.

Справка. Курильские острова, которые в Японии называют Северной территорией, были оккупированы армией СССР еще во времена Второй мировой войны. Фактически Кремль и Токио так и не подписали мирное соглашение с тех времен. Поэтому японская сторона годами пытается добиться подписания мира и обсуждения с Москвой возвращения этих территорий.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за проведение саммита с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения подписания мирного договора между двумя странами.