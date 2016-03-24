Спецслужбы Бельгии владели информацией о подготовке терактов - СМИ
Бельгийские службы безопасности, а также другие западные спецслужбы, заранее имели точные предупреждения разведки о возможных террористических актах в Бельгии во вторник.
Об этом сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на источники в спецслужбах, передает Европейская правда.
Издание уверяет, что службы безопасности с высокой степенью уверенности знали, что атаки в самое ближайшее время были запланированы в аэропорту и, возможно, в метро.
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Несмотря на данные разведки, уровень безопасности в Брюсселе, где расположены большинство институтов Европейского Союза, был недостаточным для предупреждения атак.
Насколько известно теракты планировались в штаб-квартире "Исламского государства" в сирийском городе Ракка.
Террористический очаг, ответственный за теракты в Брюсселе, был тесно связан с нападающими, которые совершили серию терактов в Париже в ноябре прошлого года.
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Как выяснилось, оба очага были частью одной террористической инфраструктуры, связанной с террористом Салахом Абдесламом, который был привлечен к подготовке нападения в Париже и его реализации.
Абдеслам бежал из Парижа после ноябрьского нападения и прятался в Брюсселе, и был арестован на прошлой неделе в бельгийской столице.