"Исламское государство" пригрозило устроить "черные дни" Европе и США
Боевики террористической группировки «Исламское государство» обещают устроить «черные дни» в обмен на агрессию против них.
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
В сообщении отмечается, что, в частности, боевики угрожают расправой международной коалиции во главе с США.
"Мы обещаем странам-крестоносцам, вошедшим в альянс против Исламского государства, что их ждут черные дни" - говорится в заявлении.
Как сообщало издание Bild, через несколько часов после атак в Брюсселе, боевики ИГ опубликовали в социальных сетях угрозы, направленные Германии.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялась серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро. Федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.