"Я в бегах, меня везде ищут": раскрыт текст предсмертной записки брюссельского террориста

Он является одним из участников терактов в аэропорту бельгийской столицы, передает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

"Я не знаю, что делать. Я в бегах, меня везде ищут. Если я сдамся, то окажусь за решеткой", — говорится в записке, которую стражи порядка назвали завещанием.

Читайте такжеТретий террорист из брюссельского аэропорта не был задержан – СМИ

По версии следствия, Ибрагим привел в действие взрывное устройство в аэропорту Завентем, а его брат Халид — в метро на станции "Маальбек".

Как сообщал УНИАН, ранее бельгийская полиция идентифицировала двух предполагаемых террористов, соверших двойной теракт в брюссельском аэропорту. Смертниками, взорвавшими бомбы, оказались два брата, находившиеся в розыске - Халид и Брахим Эль-Бакрауи.

Напомним, 22 марта в Брюсселе произошла серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще два - в метро.