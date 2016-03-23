США нанесли авиаудар по тренировочному лагерю "Аль-Каиды" в Йемене

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, передает Reuters.

"Этот удар снижает возможность "Аль-Каиды" использовать Йемен в качестве базы для совершения атак, направленных против граждан США, а также подтверждают стремление США уничтожить "Аль-Каиду"", - сказал Кук.

Читайте такжеКонфликт в Йемене усилил влияние "Аль-Каиды" и ИГ - разведка США

Он отметил, что данный лагерь расположен в горах, там находились более 70 террористов. "Мы продолжаем выяснять результаты этой операции, но по нашим предварительным оценкам погибли десятки боевиков", - подчеркнул Кук.

Как сообщал УНИАН, террористы из «Аль-Каиды» опубликовали материал, в котором впервые рассказала о том, что «вдохновило» ее лидера группировки Усаму бен Ладена на организацию терактов 11 сентября 2001 года в США.