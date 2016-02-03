"Аль-Каида" рассказала, что "вдохновило" Усаму бен Ладена совершить теракты 11 сентября

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Independent.

Как отмечается, бен Ладена впечатлил случай с рейсом 990 компании EgyptAir, который потерпел крушение в Атлантическом океане в октябре 1999 года, направляясь из Лос-Анджелеса в Каир. В результате трагедии погибли 217 человек, большинство из которых составляли американцы.

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Тогда виновником трагедии был назван 59-летний египетский пилот Гамиль аль-Батути, который намеренно разбил пассажирский лайнер, повторяя слова «На все воля Аллаха!».

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Когда бен Ладен услышал эту новость, он спросил: «Почему он не разбил самолет о какое-нибудь здание?» Именно тогда террорист начал планировать стратегию атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, сообщает издание.

Справка. 11 сентября 2001 года террористы-смертники на двух захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне, третий самолет, экипаж и пассажиры которого пытались нейтрализовать террористов, рухнул в Пенсильвании.

Трагедия унесла жизни почти 3 тысяч человек и стала поворотным моментом во внутренней и внешней политике США.