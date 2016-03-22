"То, чего мы боялись, произошло": Премьер Бельгии сделал заявление в связи с терактами в Брюсселе

Об этом заявил премьер-министр страны Шарль Мишель, выступая с обращением после терактов, пишет Европейская правда со ссылкой на RTBF.

"То, чего мы боялись, произошло. Наша страна пострадала от трусливых и жестоких терактов", - отметил он.

По его словам, правительство Бельгии пытается обезопасить другие места, которые могут подвергнуться атакам.

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"Важно оценить ситуацию и состояние пострадавших, в том числе иностранцев. Мы эвакуируем их в разные больницы. Есть много мертвых", - заметил премьер.

Он призвал граждан сохранять спокойствие и объединиться, чтобы противостоять атакам.

"Мы следим за развитием ситуации каждую минуту", - подчеркнул Шарль Мишель.

Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорту Брюсселя (Бельгия) прогремели два взрыва, жертвами которых стали по меньшей мере 17 человек, около 25 получили ранения. Позже взрывы произошли в метрополитене Брюсселя. Жертвами взрывов в метро, по предварительным результатам, стали 10 человек.