Население Земли увеличивается высокими темпами

10:50, 09 августа 2006
Мир
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Население Европы наоборот - сокращается

Население Земли продолжает увеличиваться высокими темпами - ежегодно на планете добавляется около восьмидесяти миллионов человек. К таким заключениям пришли специалисты Немецкого фонда народонаселения в своем отчете за нынешний год, сообщает "Немецкая волна".

В настоящее время население земли достигло шести миллиардов шестисот миллионов человек, через шесть лет речь пойдет о семи миллиардах, отмечают эксперты. Наибольший прирост наблюдается в бедных странах.

В то же время, население Европы ежегодно сокращается на девятьсот тысяч человек.

 

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