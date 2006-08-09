Население Земли увеличивается высокими темпами

Население Земли продолжает увеличиваться высокими темпами - ежегодно на планете добавляется около восьмидесяти миллионов человек. К таким заключениям пришли специалисты Немецкого фонда народонаселения в своем отчете за нынешний год, сообщает "Немецкая волна".

В настоящее время население земли достигло шести миллиардов шестисот миллионов человек, через шесть лет речь пойдет о семи миллиардах, отмечают эксперты. Наибольший прирост наблюдается в бедных странах.

В то же время, население Европы ежегодно сокращается на девятьсот тысяч человек.