Forbes: Фальшивый отвод российских войск знаменует начало нового кризиса?

Об этом пишет Анна Борщевская в статье "Фальшивый отвод российских войск знаменует начало нового кризиса?", опубликованной на сайте издания Forbes.

Это заявление – всего лишь видимость. Мало что изменилось. Российская военно-морская база в Тартусе и авиабаза в Хмеймиме работают в обычном режиме. Путин заявил, что его силы могут возобновить свое присутствие в течение нескольких часов. По словам Гарретта Кэмпбелла из Brookings, "сохраняя возможность блокировать доступ Турции и Западу, [Путин] гарантирует, что не будет никаких усилий по изменению баланса сил на поле боя или смягчению гуманитарной катастрофы, которую усугубили Россия и ее союзники".

Но что думают россияне? Несмотря на хор кремлевской пропаганды, другие голоса, например, либеральное "Эхо Москвы", не обманешь.

Путин сказал российскому народу, что цель заключалась в том, чтобы победить ИГИЛ в Сирии, и что Сирия является колыбелью российской цивилизации. Политолог Андрей Пионтковский пишет, что это была "формальная, декларативная цель, но все знали о реальной – помочь Асаду справиться с оппозицией ... А теперь они [кремлевские чиновники] пускают пыль в глаза телезрителей, перечисляя свои гуманитарные достижения".

В течение последних шести месяцев, Сирия доминировала в российских выпусках новостей. На самом деле, она заменила Украину. Как пишет Антон Орех, высмеивая российские власти, "год назад все изменилось. Оказалось, что Сирия – наша священная земля. Именно в Сирии решается судьба нашей страны, и, возможно, всего мира", хотя до интервенции, говорит он, подавляющее большинство россиян не смогли бы найти Сирию на карте.

Орех подчеркивает, что сирийские приключения помогли Кремлю отвлечь общественность от внутренних проблем. "Нам рассказывали о Сирии больше, чем о своей собственной стране. И кому вообще интересна Россия, если есть Сирия!". На самом деле, российская пропаганда была наркотиком для общественности. Бывший депутат российской Думы и критик Путина Геннадий Гудков назвал это "зомбированием" населения, которое оказалось "чрезвычайно дешевым и эффективным".

Для Пионтковского, заявление Путина – это признак грядущего краха его режима. Публичное заявление об изменении курса вредит его имиджу, "после того, как пропаганда [Кремля] неустанно внушала нам, насколько эффективно мы противостоим ненавистным "пиндосам" и боремся с террористами на дальних границах русского мира". Ранее в этом месяце, до заявления Путина о частичном отводе, Гудков также предсказывал медленный упадок России "в лучшем случае", если не настоящий бунт, или в худшем случае, революцию или гражданскую войну. Такой сценарий навредит России и создаст серьезные проблемы для международной безопасности.

Режим Путина менее стабилен, чем кажется на первый взгляд, и будущее России остается неопределенным. В то же время, фальшивый отвод Путина поднимает более актуальный вопрос. Если Сирия больше не в новостях, то, что будет использовать Кремль, чтобы отвлечь общественность? Решится ли Путин начать новое приключение? Владислав Наганов, член Центрального совета партии Алексея Навального "Партия прогресса" пишет: "Теперь посмотрим на всех профессиональных пропагандистов и псевдо-патриотов, которые еще вчера с пеной у рта доказывали, что Россия будет продолжать борьбу с международным терроризмом в Сирии до конца ... . Ничего, им не привыкать".