Организатору парижских терактов и его предполагаемым сообщникам предъявили обвинения

Наиболее вероятному организатору кровавых терактов в Париже, Салаху Абдесламу, и его предполагаемым сообщникам предъявили обвинения в участии в осуществлении террористического акта, повлекшего за собой убийство, а также в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщил представитель бельгийской прокуратуры, передает Русская служба ВВС.

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Сообщается, что вместе с Абдесламом обвинен мужчина, использовавший псевдонимы Монир Ахмед Алаадж и Амин Чукри. Им обоим также предъявлены обвинения в принадлежности к террористической организации.

Кроме с Абдеслама и Чукри, был предъявлены обвинения мужчине по имени Абид А., задержанному в пятницу в том же доме, где был пойман Абдеслам. Он обвиняется в пособничестве террористам.

Также стало известно о предъявлении обвинений в укрытии преступников женщине по имени Джамиля М. Скорее всего речь идет о семье, которая помогала Абдесламу скрываться.

Как сообщает CNN, адвокат Мари Свен рассказала, что Абдеслам намерен избежать выдачи во Францию и готов сотрудничать с бельгийскими властями.

26-летний Абдеслам считается одним из двух выживших участников нападений в Париже 13 ноября, унесших жизни 130 человек.

Напомним, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Ответственность за них вскоре взяли боевики "Исламского государства".

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Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников вблизи двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.

Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атак погибли 130 человек, около 300 получили ранения.