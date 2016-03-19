В Берлине закрыли дело против автора сюжета об "изнасилованной и похищенной" девочке Лизе

Берлинская прокуратура закрыла дело против журналиста Первого канала РФ Ивана Благого, который снял сюжет о "похищенной и изнасилованной русскоязычной девочке" Лизе Ф. Об этом, ссылаясь на адвоката Мартина Лютле, который ранее выступал с ходатайством о проверке законности сюжета Благого, сообщает Deutsche Welle.

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По словам адвоката, прокуратура не увидела "достаточных оснований для подозрения в совершении преступления".

Из ответа ведомства на запрос журналистов следует, что в своем материале Благой "просто цитировал высказывания тети Лизы", в которых говорилось о предполагаемом совершении преступления в отношении девочки. В материале также не встречается высказываний о том, что все или большинство беженцев совершают преступления сексуального характера, и не содержится призывов к насилию против живущих в Германии беженцев, указано в документе.

Прокуратура также не обнаружила доказательств того, что Иван Благой осознавал, что информация о совершении преступления не соответствует действительности. Лютле пояснил, что не сможет обжаловать решение прокуратуры, поскольку как не имеет статуса пострадавшего.

Напомним, в январе Мартин Лютле обратился в прокуратуру Берлина с ходатайством о проверке законности вышедшего в эфир сюжета российского канала. Его автор, журналист Иван Благой рассказал об истории якобы изнасилования мигрантами из арабских стран в Берлине 13-летней русскоязычной девочки.

Лютле отметил, что телесюжет был снят в духе российской пропаганды и служит для разжигания межнациональной розни. По его словам, за совершенные действия российскому журналисту грозит от трех месяцев до пяти лет тюремного заключения.

Представитель городской прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер (Martin Steltner) позднее сообщил, что дело 13-летней Лизы из Берлина раскрыто. По данным властей, в течение 30 часов отсутствия девочки не были совершены "ни изнасилование, ни вообще какие-либо сексуальные действия". В ночь своего исчезновения 11 января девочка пряталась от родителей дома у своего друга.