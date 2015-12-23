В Кремле назвали дело Ходорковского "чистым криминалом"

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Расследование ведется на предмет обвинения. Собственно обвинение, выставленное нашими следственными органами, на этот раз не касается экономики, оно касается участия в убийстве, то есть это чистый криминал», - заявил Песков.

Ранее в отношении Ходорковского было вынесено постановление "о привлечении в качестве обвиняемого в организации убийства и покушении на убийство двух и более лиц".

11 декабря СКР заочно предъявила Михаилу Ходорковскому обвинение в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, которое произошло в 1998 году.

Также Ходорковского обвиняют в покушении на убийство Вячеслава Кокошкина, который сопровождал Петухова, и в двух покушениях на бизнесмена Евгения Рыбина, во время одного из которых погиб его охранник.

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Позже стало известно, что Россия заочно арестовала и объявила Ходорковского в международный розыск.

Михаил Ходорковский был дважды признан российским судом виновным в экономических преступлениях и провел в местах лишения свободы более 10 лет. Он отрицает свою вину и называет свое уголовное преследование политически мотивированным.

В 2013 году Ходорковского помиловал президент России Владимир Путин. Бизнесмен уехал сначала в Германию, а затем в Швейцарию. Сейчас он живет в Лондоне. Экс-глава ЮКОС продолжает критически высказываться о состоянии дел в России и политики Путина.