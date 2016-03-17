Bloomberg: Турция требует уступок от ЕС в качестве платы за ограничение потока беженцев

Об этом пишет Джеймс Ньюгер в статье "Турция требует уступок от ЕС в качестве платы за ограничение потока беженцев", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Первое – это не проблема, второе – немного сложнее. Но самое трудное – это безвизовый режим для 78 миллионов турок с июля. В 28 стран Евросюза царит боязнь терроризма и риторика, направленная против иностранцев. В четверг лидеры ЕС встретятся, чтобы обсудить предложение.

"Турция находится в сложной ситуации, но пытается извлечь из нее выгоду для себя", - рассказала Аманда Пол, аналитик Центра европейской политики. "Положение ЕС более отчаянное, чем у Турции".

Сделка по закрытию канала турецкой миграции станет кошмаром при реализации. Ее могут в корне изменить новое массовое бегство от войны в Сирии, погодные условия в Эгейском море или навыки чтения карты контрабандистов, стремящихся найти другие пути для переправы своего человеческого груза в Европу.

Сделка, о которой договорятся лидеры ЕС в четверг, будет представлена премьер-министру Турции Ахмету Давутоглу на следующий день. Она будет основываться на совместных турецко-германских предложениях, которые были приняты лидерами ЕС 7 марта.

"Разделить бремя"

Во время долгового кризиса эти лидеры показали, какими могут оказаться бумажные соглашения на практике. Было много фальстартов – кто-нибудь помнит "Евро плюс пакт" 2011 года? - и обязательств, которые столкнулись с экономической реальностью.

Канцлер Германии Ангела Меркель, ключевая фигура в предыдущем эпизоде экспериментов с политикой, находится под большим давлением. Она должна остановить волну беженцев, потому что недовольство ее политикой открытых дверей помогло крайне правой партии "Альтернатива для Германии" набрать рекордное количество голосов на выборах 13 марта.

"Европа не виновата в том, что, мы, как союз 28 государств-членов и 500 миллионов граждан, не смогли разделить бремя", - сказала Меркель в среду в Берлине.

Базовый договор, который уже осудили правозащитники, - это обмен людьми огромных масштабов. Как только Турция примет обратно сирийских беженцев, прибывающих в Грецию, европейские правительства должны будут предоставить убежище такому же количеству людей, которые сейчас находятся в турецких лагерях. Идея заключается в том, чтобы поощрять тех, кто ожидает в Турции, использовать официальные каналы въезда, и сдерживать тех, кто раздумывает над незаконным пересечением Эгейского моря.

Карусель с беженцами будет "временной и чрезвычайной", так говорится в конфиденциальной статье с вариантами ЕС, опубликованной www.statewatch.org. Европейские правительства, которые не выполнили обязательств по переселению беженцев, также будут вынуждены принимать большее количество мигрантов.

Соперничество Турции и Кипра

На этой неделе в Анкаре, столице Турции, произошел третий взрыв за пять месяцев, и неудачная охота на людей в Брюсселе. Это усугубило страх перед террористами, теперь обе стороны хотят, чтобы переселенцы из Сирии стали проблемой других.

Турция пользуется своими рычагами влияния на ЕС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усугубляет давление на инакомыслящих и средства массовой информации, попирая европейский плюрализм, которого требуют от будущих членов.

Эрдогану также предлагают дополнительных 3 млрд евро ($ 3,3 млрд) для создания лагерей для беженцев в Турции – мелочь, которую можно найти в центральном бюджете ЕС и национальных бюджетах.

Ускорение переговоров о вступлении Турции чревато последствиями. Это решение откладывалось из-за исторического соперничества Турции с Кипром, средиземноморским островом, который с 1974 года был разделен между оккупированным Турцией севером и грекоязычным югом.

У Кипра (на международном уровне признан только юг) есть преимущество. Республика Кипр – член ЕС, и хочет отложить уступки, которые, как она боится, могут саботировать наилучшую возможность для воссоединения острова за многие годы.

Плата за обслуживание – 24.50 евро

"Да – Европе, нет – Турции", - сказал Bloomberg Television министр иностранных дел Кипра Яннис Касулидес. "Мы должны защищать мирный процесс на Кипре".

В результате, наибольшее, на что может рассчитывать Турция в ближайшее время, это отмена виз. Процент отказа в визах турецким гражданам составляет примерно 4,4 процента, но условия получения визы имеют признаки "второсортного отношения" к туркам, и поэтому безмерное количество даже не предпринимает попыток ее получить.

К примеру, турки, желающие увидеть Эйфелеву башню, должны звонить с 8:30 до 12 часов или с 1 часа дня до 5 часов вечера, чтобы записаться на встречу, сообщается на сайте французского посольства в Анкаре. Краткосрочные визы стоят 60 евро для взрослых и 35 евро для детей – плата не возвращается, но для младенцев визы бесплатные – плюс плата за обслуживание 24,50 евро.

Просьба Турции об отмене этих бюрократических барьеров совпала с усилиями ЕС по удерживанию людей за его пределами, особенно, "незаконных" мигрантов и потенциальных спутников террористов, которые в прошлом году совершили нападения на мирных жителей в Париже от имени "Исламского государства".

Биометрические паспорта

Президент Франции Франсуа Олланд настаивает на том, что Турция должна строго соответствовать 72 критериям, вроде выдачи "безопасных" биометрических паспортов, чтобы получить отмену визового режима. Турция в какой-то степени достигла цели: Европейская комиссия считает 19 критериев выполненными, 17 практически выполненными, 33 частично и три невыполненными.

Либерализацию визового режима исключают такие фракции, как Христианско-социальный союз, баварский союзник Меркель. Поскольку ни одно правительство не может самостоятельно наложить вето, спорное голосование по безвизовому режиму вновь может привести к разногласиям внутри ЕС. Сопротивление растет и в Европейском парламенте.

Кипру также есть, что сказать в визовом вопросе. Сейчас Турция требует, чтобы потенциальные посетители Кипра принимали фиктивное наименование гражданина "Кипрско-греческой администрации Южного Кипра". Это необходимо будет отменить.

Комиссия, исполнительный орган ЕС, установила крайний срок для Турции до конца апреля, за который страна должна выполнить оставшиеся требования для получения безвизового режима. Представители комиссии настаивали на том, что не станут приписывать дополнительные критерии.

"Но мы совершенно не собираемся отменять визы для Турции просто так", - сообщил Франс Тиммерманс, главный вице-президент комиссии.