Бельгия усиливает контроль на границе с Францией - BBC

Там будет работать до 290 полицейских, заявил министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон, передает BBC Украина.

Французский суд тем временем рассматривает законность планов выселить тысячи мигрантов из лагеря в Кале.

По словам господина Ямбона, контроль на границе не означает, что его закроют: там будут проводиться проверки. Нарушителей будут депортировать.

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Эти меры будут продолжаться "столько, сколько необходимо", заявил господин Ямбон.