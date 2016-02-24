Бельгия усиливает контроль на границе с Францией - BBC
01:26, 24 февраля 2016Мир
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Бельгия объявила, что усилит контроль на границе с Францией.
REUTERS
Там будет работать до 290 полицейских, заявил министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон, передает BBC Украина.
Французский суд тем временем рассматривает законность планов выселить тысячи мигрантов из лагеря в Кале.
По словам господина Ямбона, контроль на границе не означает, что его закроют: там будут проводиться проверки. Нарушителей будут депортировать.
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Эти меры будут продолжаться "столько, сколько необходимо", заявил господин Ямбон.
Мигрантский кризис уже заложил определенные недоразумения между Францией и Бельгией
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