The Huffington Post: забытая война может привести к краху переговоров Меркель с Турцией

В статье Беньямина Прюфера под названием "Забытая война может привести к краху переговоров Меркель с Турцией", опубликованной на сайте издания The Huffington Post, пишется о том, что Турция согласилась принять обратно сирийских беженцев из Греции, если ЕС, в свою очередь, заберет такое же количество, согласно законным квотам. За это страна потребовала уступок – 6 млрд евро помощи, вместо трех. И прежде всего, возобновления переговоров о вступлении в союз.

Но маленькая страна, о которой, кажется, все забыли, может стать самой большой проблемой Меркель. Это Кипр.

В сделке Меркель с Турцией много открытых вопросов

Вряд ли какая-либо другая страна стала бы так упорно сопротивляться упрощению визового режима для турок или даже вступлению в ЕС, как эта маленькая страна в Средиземноморье.

Краткий исторический обзор: после военного переворота в Греции в 1974 году Турция захватила север острова, так как лидеры переворота хотели присоединить Республику Кипр к Греции. В ноябре 1983 года была провозглашена непризнанная на международном уровне Турецкая Республика Северного Кипра. С тех пор остров разделен, граница находится под наблюдением ООН.

Отношения между кипрской столицей Никосией и Анкарой существенно ухудшились. Турция даже не признает Кипр как страну.

Кипр требует признания со стороны Турции

Вступление Кипра в ЕС в 2004 году привело к сильной напряженности в отношениях между Турцией и ЕС. Кульминацией стал 2006 год, когда Турция запретила кипрским кораблям и самолетам использовать турецкие порты и аэропорты.

ЕС заморозил переговоры о возможном вступлении Турции. Когда они должны были возобновиться, Кипр наложил вето.

Даже сейчас президент Никос Анастасиадис грозит, что без уступок Анкары, его страна не согласится на расширение переговоров о вступлении Турции в ЕС. Сначала Турция должна выполнить "свои давние обязательства" перед Кипром.

Он не уточнил, что подразумевает под "обязательствами". Цель Анастасиадиса ясна: воссоединение острова. По меньшей мере, Турция должна признать Кипр.

Кроме того, Кипр поддерживают другие страны ЕС.

Венгрия также наложила вето. Болгария грозит воспользоваться правом вето, если не получит большей поддержки для охраны границ.

Сделка с Турцией весьма спорная и по другим причинам. Вопросы вызывает то, как должен проходить возврат беженцев из Греции в Турцию, и как будут распределяться квоты ЕС для беженцев. В конце концов, ЕС не смог организовать распределение даже 160 000 беженцев.

И совершенно неясно, как вообще должен быть утвержден этот план – если достаточно всего одного вето, чтобы он потерпел крах.