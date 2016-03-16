ИГ потеряло контроль на 22% территорий за 14 месяцев - аналитики

Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS.

По подсчетам экспертов компании, ИГ лишилось за это же время 40% доходов - преимущественно от продажи нефти, передает Русская служба ВВС.

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Это произошло вследствие того, что экстремисты больше не контролируют сирийско-турецкую границу.

По сравнению с прежней оценкой аналитического агентства, территория, контролируемая так называемым "Исламским государством", уменьшилась на 8%.