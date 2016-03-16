ИГ потеряло контроль на 22% территорий за 14 месяцев - аналитики
07:36, 16 марта 2016Мир
3085 0
Боевики экстремистской группировки "Исламское государство" потеряли контроль над 22% территорий, находившимися под их контролем в Сирии и Ираке за последние 14 месяцев.
REUTERS
Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS.
По подсчетам экспертов компании, ИГ лишилось за это же время 40% доходов - преимущественно от продажи нефти, передает Русская служба ВВС.
Читайте такжеВ Конгрессе США обвинил ИД в геноциде против христиан
Это произошло вследствие того, что экстремисты больше не контролируют сирийско-турецкую границу.
По сравнению с прежней оценкой аналитического агентства, территория, контролируемая так называемым "Исламским государством", уменьшилась на 8%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter