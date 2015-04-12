В Британии хотят канонизировать священника с затонувшего "Титаника"
В Британии призывают начать кампанию по канонизации католического священника с "Титаника", который дважды уступил свое место в спасательной шлюпке другим пассажирам, в то время как лайнер шел ко дну.
Отец Томас Байлс, настоятель собора Святой Елены в местечке Чиппинг Онгар в графстве Эссекс, направлялся на "Титанике" в Нью-Йорк на похороны своего младшего брата, пишет Русская служба Би-Би-Си.
По свидетельствам очевидцев, отец Байлс до последнего момента оставался на борту "Титаника" и молился вместе с пассажирами кают второго и третьего классов.
О его самоотверженном служении в свое время высоко отозвался папа Пий Х.
Нынешний настоятель собора Святой Елены отец Грэм Смит в своей проповеди призвал начать кампанию по канонизации Томаса Байлса.
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По его словам, для начала Ватикан должен признать Байлса мучеником церкви.
Процессу канонизации предшествует беатификация, или причисление к лику блаженных.
Согласно существующей в католической церкви процедуре, для того чтобы человека причислили к лику святых, необходимо представить свидетельства по меньшей мере о двух совершенных при его заступничестве чудесах.