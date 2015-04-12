В Британии хотят канонизировать священника с затонувшего "Титаника"

Отец Томас Байлс, настоятель собора Святой Елены в местечке Чиппинг Онгар в графстве Эссекс, направлялся на "Титанике" в Нью-Йорк на похороны своего младшего брата, пишет Русская служба Би-Би-Си.

По свидетельствам очевидцев, отец Байлс до последнего момента оставался на борту "Титаника" и молился вместе с пассажирами кают второго и третьего классов.

О его самоотверженном служении в свое время высоко отозвался папа Пий Х.

Нынешний настоятель собора Святой Елены отец Грэм Смит в своей проповеди призвал начать кампанию по канонизации Томаса Байлса.

Читайте такжеПапа Римский провозгласил святыми Иоанна ХХІІІ и Иоанна Павла ІІ

По его словам, для начала Ватикан должен признать Байлса мучеником церкви.

Процессу канонизации предшествует беатификация, или причисление к лику блаженных.

Согласно существующей в католической церкви процедуре, для того чтобы человека причислили к лику святых, необходимо представить свидетельства по меньшей мере о двух совершенных при его заступничестве чудесах.