США обвиняют режим Асада в нарушении перемирия в Сирии

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По словам представителя госдепартамента США Джона Кирби, ракетные удары правительственных войск Сирии, жертвами которых регулярно становятся мирные жители, являются очевидным нарушением режима прекращения огня, ввести который удалось благодаря содействию России и США.

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Джон Кирби отмечает, что у России есть влияние и личные отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, поэтому США рассчитывают, что Москва использует это влияние на Дамаск, чтобы добиться прекращения огня.

До сих пор США и РФ подтверждали, что несмотря на постоянные локальные инциденты, в целом перемирие соблюдалось.

Как сообщал УНИАН, 14 марта в Женеве запланировано проведение мирных переговоров по Сирии. Отмечается, что главная сирийская оппозиционная группа - Высший комитет по переговорам - заявила, что примет участие в мирных переговорах.