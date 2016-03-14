Саудовская Аравия обещает "жестоко наказывать" сторонников "Хезболлы"

08:56, 14 марта 2016
Мир
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В воскресенье, 13 марта, Саудовская Аравия заявила о своем намерении наказывать всех сторонников ливанской шиитской исламистской группировки "Хезболла", а также тех лиц, которые финансируют данную организацию и предоставляют убежище ее членам.

Хезболла / Flickr.com, upyernoz

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовское агентство SPA.

 "Каждый гражданин или резидент, который демонстрирует членство в так называемой "Хезболле", симпатизирует ей или содействует ей, оказывает финансовую помощь или контактирует с ней, или предоставляет убежище ее членам станет субъектом жестких наказаний, включая обвинения в терроризме и его содействию", - сообщает МВД Саудовской Аравии.

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Отмечается, что Эр-Рияд будет депортировать из Саудовской Аравии всех иностранцев, которые будут заподозрены в сотрудничестве с "Хезболлой", цитирует издание ZN.UA.

"Хезболла" имеет тесные связи с Ираном, который является главным соперником Саудовской Аравии на Ближнем Востоке.

Также боевики "Хезболлы" воюют на стороне войск президента Сирии Башара Асада, в то время как Эр-Рияд оказывает помощь повстанцам, которые воюют против сирийского режима. 

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