ВОЗ посоветовала беременным не ездить в Латинскую Америку

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В ходе видеоконференции 8 марта глава организации Маргарет Чен заявила, что сейчас у ученых все больше доказательств в пользу теории, согласно которой вирус Зика напрямую связан с возникновением у новорожденных микроцефалии и разных неврологических заболеваний.

В то же время организация уточнила, что эта мера носит исключительно рекомендательный характер.

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По данным организации, отдельные случаи лихорадки Зика зафиксированы во всех частях света. В ВОЗ не исключают, что в дальнейшем масштаб эпидемии вырастет еще сильнее. В связи с этим организация намерена ускорить изучение вируса.