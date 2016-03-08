ВОЗ посоветовала беременным не ездить в Латинскую Америку
23:34, 08 марта 2016Мир
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Всемирная организация здравоохранения посоветовала беременным женщинам воздержаться от посещения латиноамериканских стран, в которых зафиксированы вспышки вируса Зика.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
В ходе видеоконференции 8 марта глава организации Маргарет Чен заявила, что сейчас у ученых все больше доказательств в пользу теории, согласно которой вирус Зика напрямую связан с возникновением у новорожденных микроцефалии и разных неврологических заболеваний.
В то же время организация уточнила, что эта мера носит исключительно рекомендательный характер.
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По данным организации, отдельные случаи лихорадки Зика зафиксированы во всех частях света. В ВОЗ не исключают, что в дальнейшем масштаб эпидемии вырастет еще сильнее. В связи с этим организация намерена ускорить изучение вируса.
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