Иран заявил о готовности сотрудничать с Саудовской Аравией по Сирии

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". "Нам следует работать вместе", - обратился глава внешнеполитического ведомства Ирана к представителям Эр-Рияда.

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"Иран и Саудовская Аравия не могут исключить друг друга из региона", - отметил иранский дипломат. "Мы готовы сотрудничать с Саудовской Аравией. (...) Верю, что Иран и Саудовская Аравия могут иметь общие интересы в Сирии", - подчеркнул Мохаммад Джавад Зариф.

Ранее в Тегеране уже заявляли о стремлении добиться уменьшения напряженности в регионе. Напомним, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, в свою очередь, еще в конце января 2016 года заявлял, что полноценные отношения между странами не могут быть восстановлены, пока Иран "не изменит свое поведение" и не будет действовать "как нормальное государство".