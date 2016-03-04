ЕС расширил санкции против КНДР

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает "Европейская правда".

"Решение отражает новый перечень, введенный резолюцией 2270 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятой 2 марта 2016 года в ответ на испытания и запуск Северной Кореей ядерной ракеты 6 января 2016 года и 7 февраля 2016 года соответственно", - говорится в документе.

Соответствующие правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале Совета ЕС 5 марта.

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Ограничительные меры ЕС в отношении Северной Кореи были введены 22 декабря 2006 года. Они являются реализацией всех резолюций СБ ООН, принятых после ядерных испытаний и запусков КНДР с использованием технологии баллистических ракет, а также включают в себя дополнительные автономные меры ЕС.

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Они нацелены против ядерной программы Северной Кореи оружия массового уничтожения и программы по баллистическим ракетам.

Эти меры включают запрет на экспорт и импорт вооружений, товаров и технологий, которые могли бы внести вклад в эти программы.

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Как сообщалось, 2 марта Совет Безопасности ООН в среду единогласно одобрила более жесткие санкции в отношении Северной Кореи.

Санкции включают в себя обязательный досмотр грузов, которые выезжают и въезжают до Северной Кореи по суше, морю или воздуху.

Также новые санкции будут включать запрет на продажу или поставки стрелкового оружия и легких вооружений Пхеньяна; и высылку корейских дипломатов , занимающихся незаконной деятельностью.