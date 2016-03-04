Ким Чен Ын приказал подготовить ядерное оружие к использованию в любой момент

Об этом сообщает государственное информационное агентство КНДР, передает РБК со ссылкой агентство Yonhap.

Глава республики добавил, что Северная Корея пересмотрит свою военную стратегию, чтобы быть готовой нанести превентивный удар.

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Как сообщал УНИАН, Украина поддержала резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций о введении дополнительных санкций против Северной Кореи (Корейской Народно-Демократической Республики) - из-за ее ядерных испытаний.

Принятый документ базируется на четырех предыдущих резолюциях о санкциях в отношении КНДР. Новые положения значительно расширяют сферу охвата ранее введенных ограничений, а также предусматривают новые жесткие меры.