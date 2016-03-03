Министр финансов Германии: Путин боится социальной и демократической модели Европы

Об этом в четверг, 3 марта, в Лондоне заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, передает Deutsche Welle.

По мнению Шойбле, российское правительство беспокоило не расширение Европейского Союза или НАТО, а "мягкая сила" Европы, которая подступала все ближе к границам России.

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"Именно поэтому Путин пытается ослабить Европу, разделяя нас и соблазняя нас мыслить только в узких национальных рамках. Мы не должны ему подыгрывать", - сказал министр, выступая в Лондонской школе экономики.

Как сообщал УНИАН, ранее главнокомандующий силами НАТО на европейском континенте Филипп Бридлав обвинил Россию в том, что она целенаправленно помогает сирийскому правительству в создании кризиса с беженцами, который использует как оружие против Европы.