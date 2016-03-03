Вице-президент Facebook освобожден из-под стражи в Бразилии

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Судья в среду, 2 марта, постановил, что он был накануне задержан по ошибке, так как его имя не фигурировало в тяжбе в связи с отказом дать правоохранительным органам информацию о пользователях сервиса сообщений WhatsApp.

Джодан провел в заключении в тюрьме Сан-Паулу одну ночь.

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Ранее другой суд, в северо-восточном штате Сежипи, выдал ордер на арест топ-менеджера, обвинив его в невыполнении судебного постановления сотрудничать со следствием по делу о незаконном обороте наркотиков и организованной преступностью.

Как сообщал УНИАН, полиция Бразилии арестовала вице-президента Facebook по Латинской Америке, аргентинца Диего Джодана. Его обвиняют в несоблюдении решений суда, так как компания отказалась предоставлять полиции доступ к своим данным в рамках расследования дела о наркотрафике.